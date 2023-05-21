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Гладилин: «Роша сам виноват в удалении, «армейские» болельщики не должны винить Карасева» эксклюзив

21 Мая 2023 • 21:54 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над ЦСКА.

- Как вам дерби? Удалось?

- Оно оправдало мои ожидания. Я и ждал такого напряженного матча. Результат нужен был обоим соперникам, поэтому они и играли на победу. Они приложили максимум усилий. Было много брака, фолов, но был накал. Столько много болельщиков уже давно не приходило на домашние матчи «Спартака». Игра получилась боевой, как кубковая.

- Какая команда вам больше понравилась по игре?

- И «Спартак» мне понравился, и ЦСКА. Ни одна из команд не играла от обороны, поскольку обе вышли играть только на победу. Это чувствовалось. И это здорово.

- Лучшим игроком матча признали Промеса. Выбор очевиден?

- Конечно. Качество его исполнительского мастерства говорит об этом. Возможно, он еще не набрал наилучших кондиций и не дает большого объема игровых действий, потому что у него был небольшой перерыв, но моменты, которые у него возникают, он исполняет здорово. И гол первый забил, и пенальти потом реализовал.

- Но первый удар с пенальти он смазал.

- Там Акинфеев стоит. Он для сборной России на чемпионате мира пенальти брал. Он мастер этого дела. Тут сошлись два больших мастера. Один момент Акинфеев вытащил, а на добивании отбить мяч не сумел.

- Нет ли вины защитников во втором голе? Не должны ли они были страховать вратаря, чтобы избежать добивания?

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- Они не успели. Хотя старались. Промес молодец, что не выключился и вел борьбу до конца.

- Как оцените момент с удалением Соболева и Роши?

- Оба были удалены правильно. Если бы Роша не показывал свои эмоции судье на поле, ничего бы ему не дали. Судьи видели его театральные жесты, которые он повторил за Соболевым. Они не могут наказываться по-другому, кроме как удалением. Тут нет оправдания. Если бы Роша не жестикулировал руками, то наверняка Карасёв удалил бы только спартаковца. Так что Роша сам виноват, и «армейские» болельщики не должны винить Карасёва в этом эпизоде.

- У вас есть сомнения в правильности отмены гола «Спартака» из-за офсайда?

- С трибуны сложно разобраться. А по телевидению должна быть офсайдная линия, чтобы не было претензий. А если эпизод трактуется только визуально, то сомнения могут быть всегда. Но я считаю, что оба мяча, если вспомнить еще и отмененный гол ЦСКА, были не засчитаны правильно.

- С чем можете связать большое количество брака с обеих сторон?

- С накалом матча и его ценой. Это дерби, принципиальная игра. Это сказалось на игроках, особенно на тех, кто не часто участвует в таких матчах. Эмоции преобладают над разумом.

- Как вам работа Карасёва в целом? Есть к нему вопросы?

- Он справился на пятерку.

- Какие перспективы «Спартака» и ЦСКА в чемпионате? Их разделяет одно очко.

- Все решится в последнем туре.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Гладилин
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