Полузащитник ЦСКА Мендес: «Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал своё решение о переезде в Россию прошлым летом.

«Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным. Ваш чемпионат — определённая витрина, тебя знают все тренеры и скауты», — цитирует Мендеса «Матч ТВ».

Напомним, чилийский футболист перешёл в ЦСКА в июле 2022 года из «Эспаньолы» за 2,5 миллиона евро. В составе «армейцев» Мендес провёл 34 матча, отметившись одной результативной передачей.

После 27 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 54 набранных очка. До конца сезона командам осталось провести по три матча.