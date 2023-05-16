Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник ЦСКА Мендес: «Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным»

16 Мая 2023 • 12:33 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал своё решение о переезде в Россию прошлым летом.

«Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным. Ваш чемпионат — определённая витрина, тебя знают все тренеры и скауты», — цитирует Мендеса «Матч ТВ».

Напомним, чилийский футболист перешёл в ЦСКА в июле 2022 года из «Эспаньолы» за 2,5 миллиона евро. В составе «армейцев» Мендес провёл 34 матча, отметившись одной результативной передачей.  

После 27 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 54 набранных очка. До конца сезона командам осталось провести по три матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
13:00 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Возможно, Башич уже не сможет выйти на поле в этом сезоне»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Мендес: «Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «В следующем сезоне Гбамбле станет одним из украшений чемпионата»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Спартаку» явно не хватает стабильности на дистанции»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо: «Интерес от «Палмейраса» - это неправда»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Гогниев назвал трёх лучших тренеров РПЛ
11:53 · Россия. Премьер-лига
Роганович рассказал, останется ли он в «Торпедо» после вылета команды в Первую лигу
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Олусегуна: «Мы ведём переговоры с несколькими европейскими клубами»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «У Садыгова есть проблемы, но он их компенсирует своим желанием»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Слежу за «Химками», жалко, что так всё складывается»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Черников: «Однажды «Краснодар» выиграет первый трофей»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака» 1
10:36 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил об интересе европейских клубов к форварду «Локомотива»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Гогниев рассказал, получал ли предложения о работе
10:13 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Николич - достойная кандидатура для «Динамо»
Все новости
Рекомендуем