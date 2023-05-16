Агент Мендеса заявил, что его клиент полностью адаптировался к ЦСКА

Агент чилийского легионера московского ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха заявил, что его клиент полностью адаптировался в России.

«Конечно, ему требовалось время на адаптацию, чтобы привыкнуть к новым условиям, сыграться с партнёрами. Доверие со стороны тренерского штаба этот процесс только ускорило и теперь он лишь будет прибавлять», - заявил агент Metaratings.

Напомним, что Мендес стал игроком армейцев столицы прошлым летом. 23-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника. Всего в сезоне, если учитывать все турниры, Мендес провёл 34 матча за свой клуб, отметившись одним ассистом.

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