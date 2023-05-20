Кечинов: «Спартак» провалил сезон»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о результатах «красно-белых» в текущем сезоне.

«Для «Спартака» этот сезон провальный. Из Кубка России команда вылетела, за золотые медали давно не борется. Единственный шанс немного реабилитироваться перед своими болельщиками — победа в дерби», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 набранных очков за 27 игр.

В матче 28-го тура чемпионата России «красно-белые» сойдутся в дерби с ЦСКА. Поединок пройдет завтра, 21 мая. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.