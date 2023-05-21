Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: Решение Карасёва было верным. Красную заслужил и Соболев и Роша

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался об удалениях Александра Соболева и Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

Эксперт отметил, что решение главного арбитра Сергея Карасёва было верным, и красные карточки заслужили оба футболиста, так как бразилец провоцировал форварда «Спартака».

«Карасев специально подошел к ассистенту, который был самым ближним свидетелем ситуации. Уверен, что там была провокация», - приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

Поединок завершился победой «красно-белых» со счётом 2:1.