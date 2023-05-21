Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Конов: «Арбитр не может быть центральной фигурой в футболе»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов высказался о судействе в матче 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на своём поле переиграл ЦСКА со счётом 2:1.

Спортивный деятель отметил, что дерби получилось жарким.

«Спартак» был хорош, но спорные судейские решения не дали сосредоточиться только на игре. Арбитр не может быть центральной фигурой в футболе, центральными должны быть футболисты», - написал Конов в своём телеграм-канале.

Напомним, что главный арбитр матча Сергей Карасёв показал две красные карточки, а также назначил пенальти в ворота ЦСКА.