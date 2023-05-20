Мор: «Джикия — ключевой игрок «Спартака» в обороне, это незаменимая фигура»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о капитане «красно-белых» Георгии Джикии.

«Ключевой игрок у «Спартака» в обороне — это Георгий Джикия. Это абсолютно очевидно. Он в сборной лучший игрок, когда он на поле. Он и в обороне хорошо действует, и подсказывает партнерам, заряжает их всех. Это незаменимая для «Спартака» фигура», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

«Спартак» набрал 50 очков за 27 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.