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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: «В ЦСКА чувствуется эмоциональный подъём»

15 Мая 2023 • 12:06 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что в его команде в данный момент ощущается эмоциональный подъем. У «армейцев» сейчас четыре победы подряд во всех турнирах. Команда идёт на втором месте в чемпионате России с отрывом в четыре очка от «Ростова».

«Чувствуется эмоциональный подъём. Идём шаг за шагом, понимаем, что движемся в правильном направлении», – сказал Чалов в разговоре с изданиемBobsoccer.

Напомним, ЦСКА также скоро предстоит сыграть в финале Кубка России, где команда Владимира Федотова встретится с победителем пары «Краснодар» – «Урал».

У Чалова в этом сезоне 17 голов в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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