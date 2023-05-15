Чалов: «В ЦСКА чувствуется эмоциональный подъём»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что в его команде в данный момент ощущается эмоциональный подъем. У «армейцев» сейчас четыре победы подряд во всех турнирах. Команда идёт на втором месте в чемпионате России с отрывом в четыре очка от «Ростова».

«Чувствуется эмоциональный подъём. Идём шаг за шагом, понимаем, что движемся в правильном направлении», – сказал Чалов в разговоре с изданиемBobsoccer.

Напомним, ЦСКА также скоро предстоит сыграть в финале Кубка России, где команда Владимира Федотова встретится с победителем пары «Краснодар» – «Урал».

У Чалова в этом сезоне 17 голов в Российской премьер-лиге.