В «Спартаке» поделились ожиданиями от посещаемости дерби с ЦСКА

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Дмитрий Зеленов, который в стане «красно-белых» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу ожидаемой посещаемости матча.

«Продажи билетов идут неплохо. Ожидаем около 25 тысяч зрителей», - сказал Зеленов, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА стартует на «Открытие Арене» 21 мая в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент ЦСКА с 54 очками занимает в таблице Премьер-лиги второе место. «Спартак» имеет в своём активе 50 баллов и располагается на четвёртой строчке.