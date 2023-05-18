Пименов: «У ЦСКА в дерби со «Спартаком» есть право на ошибку»

Бывший российский форвард Руслан Пименов порассуждал о грядущем дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

«Настрой у команд будет запредельный, однако у ЦСКА есть право на ошибку, отрыв от конкурентов позволяет», - рассказал Пименов «Матч ТВ», добавив, что ожидает от матча множество забитых голов.

Напомним, знаменитое дерби порадует всех любителей футбола уже в грядущее воскресенье, 21 мая. На данный момент армейцы – самый очевидный претендент на серебро РПЛ, у команды 54 балла. У «Спартака» - 50 очков за три тура до финиша чемпионата России.

Ранее мы сообщали, что московское дерби станет рекордным по посещаемости на домашней арене «Спартака» в текущем году.