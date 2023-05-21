Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» оценил победу «красно-белых» в матче с ЦСКА (2:1).

Напомним, в этой игре Квинси Промес оформил дубль и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России.

- Промес вписал себя в историю «Спартака».

- Он мне крайне неприятен, так что мне всё равно, чего он и куда вписывает.

- Вам не нравится его медийный образ?

Он мне не нравится целиком и полностью. Не его игра и результаты, а просто его образ. Не буду углубляться, чтоб меня не обвинили в расизме.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 28 мая – против «Пари НН» на своём поле.