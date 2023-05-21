Салихова: Предлагаю сделать мерч с жестом Соболева и показывать перед всеми дерби и матчами против «Зенита»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказался об удалении форварда столичного клуба Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (2:1).

Напомним, что нападающий получил красную карточку за то, что приложил руки к паху, показав данный жест защитнику ЦСКА Вилиану Роше.

Салихова отметила, что не осуждает Соболева за этот жест и считает, что достаточно было показать жёлтую карточку.

«Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита», как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.