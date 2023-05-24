Соболев рассказал, почему приехал на заседание КДК РФС на метро

Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, почему прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС на метро.

«Возле гостиницы все перекрыли — там пробка. Пришлось ехать на метро», — передает слова Соболева «Чемпионат».

На данном заседании будет обсуждаться возможная дисквалификация Соболева за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «армейцами».

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 32 играх с учетом всех турниров, в которых забил 15 голов и записал на свой счет девять результативных передач.

