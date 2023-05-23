Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги прошедшего 28-го тура.

- Какие главные события тура можете отметить? Что особенно удивило?

- Результат матча в Нижнем Новгороде, где был крупно обыгран «Сочи», 4:0. Хотя «Пари НН» отступать уже некуда. Ситуация сложная. Две игры с конкурентами. А «Сочи» в этом сезоне выглядит неважно. Я не думаю, что Хохлов будет работать дальше, потому что сейчас команда показывает очень невыразительный футбол.

- «Динамо» спокойно обыграло «Торпедо», которые уже вылетело в Первую лигу. Здесь вряд ли можно было ожидать другого результата.

- Согласен. «Автозаводцы» были обыграны в полноги. Там больше полсостава не отвечает уровню РПЛ. Интересен тот факт, что Талалаев, который работал в трех командах, две, можно сказать, отправил в ФНЛ, если брать еще и «Химки».

- «Оренбург» отнял очки у «Зенита». Для вас это ожидаемо?

- «Оренбург» здорово играет дома. Можно сказать, что питерцы отскочили. Это стало уже фишкой команды Семака в этом сезоне – забивать мячи в компенсированное время. Наверное, можно похвалить за это клуб, что ребята бьются до конца.

- «Локомотив» выиграл у «Факела», причем с трудом. Как оценивает этот результат?

- Это связано с потерей двух нападающих – Дзюбы и Пиняева. «Локомотив» здорово начал играть с приходом Галактионова, но в последних встречах немного сбавил обороты. Матчи даются тяжело по объективным причинам. Лучшая спортивная форма держится полтора – два месяца, а потом идет спад, что мы и видим. Но сезон заканчивается, и это тоже накладывает определенные моменты на игру команды. Следующая встреча с «Динамо», она покажет, как «железнодорожники» закончат чемпионат.

- В следующем сезоне «Локомотив» будет претендентом на медали?

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- Пока сложно сказать. Все будет зависеть от того, как команда проведет трансферную кампанию. В любом случае она будет усиливаться. Сейчас там очень хорошая атака: Пиняев, Глушенков, Дзюба.

- Как вам уровень футбола в дерби «Спартак» - ЦСКА?

- Мне футбол очень понравился. До последней минуты он держал в напряжении. Не обошлось без ошибок, но я не хочу обсуждать судейство. Я не понял удаление Роши в скандальной ситуации с жестом Соболева. Не видел момента, когда «армеец» показал этот жест боковому судье. Но он просто показал арбитру, что ему был продемонстрирован такой жест, а рефери видимо, посчитал, что это в его адрес. Но то, что Соболев повел себя неправильно в этой ситуации, понятно. Александр вообще в этом сезоне отличается таким поведением. Где заваруха – там Соболев. Это не украшает его, как футболиста и человека.

- Абаскаль сказал, что если еще будут такие выходки, он его посадит на скамейку.

- Все правильно. Я согласен с тренером. Ты подводишь команду. Ты же не в «Крыльях Советов» играешь, а в «Спартаке», у которого больше всего болельщиков. Там был игровой момент. Роша сыграл очень чисто. Что Соболеву ударило в голову? Непонятно.

- Промес забил два мяча ЦСКА, причем это второй дубль в ворота «армейцев» в дерби, ипродолжает преследовать Малкома. Осталось три гола. Реально догнать бразильца?

- Все будет зависеть от того, вернется ли Малком в Россию. Он, вроде, обещал это сделать, но пока ничего не слышно. А что касается «Спартака», у него игры тоже не подарок – «Пари НН» и «Крылья Советов». С нижегородцами будет непростая встреча. Там Юран – бывший спартаковец. Он тоже захочет обыграть этот клуб. И потом «Пари НН» еще не обеспечил сохранение прописки. Ему надо побеждать. Поэтому Промесу будет непросто.

- «Краснодар» разгромил «Ростов». Для вас это сенсация?

- Нет. «Краснодар» мне очень нравится с приходом Ивича. Можно вспомнить игру со «Спартаком». «Быки» вели 2:0 и показали просто сумасшедший футбол. Для меня «Краснодар» - одно из открытий этого сезона. Команда с приходом Ивича показывает атакующий, содержательный футбол, с обилием моментов. Она по делу обыграла «Ростов», 3:0. И могла забить еще больше.

- А кто стал главным открытием сезона?

- «Ахмат». Хотя сюда можно добавить и «Локомотив». Это две команды, которые поменяли тренеров по ходу сезона и сразу прибавили. «Ахмат» вообще громит всех на выезде, забивает по 3-5 мячей. Это о многом говорит.

Елена Григорьевская