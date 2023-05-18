Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: Дуэль Абаскаля и Федотова не встанет на первый план в дерби «Спартак» - ЦСКА

18 Мая 2023 • 17:56 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.45 X 3.55 2 2.75
21.05 16:30

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о соперничестве наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля и рулевого ЦСКА Владимира Федотова. Напомним, во время очного противостояния в первом круге между специалистами произошел конфликт, который через некоторое время был успешно улажен.

«Я не думаю, что дуэль Абаскаля и Федотова станет на первый план перед очной игрой. Они только начали работать почти одновременно в команде. Абаскаль вообще очень молодой тренер, у Федотова тоже первый такой именитый клуб», — цитирует Гладилина Vprognoze.

Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
18:39 · Россия. Премьер-лига
Литвинов рассказал, какие действующие российские игроки являются для него примером
18:32 · Кубок России
Григорий Иванов: «У меня не будет симпатий в Суперфинале Кубка, победит сильнейший»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал, когда закончится гегемония «Зенита» в РПЛ
18:19 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Ганчаренко ни разу не намекал нам, что хочет уйти»
18:12 · Кубок России
Григорий Иванов оценил работу Карасёва на вчерашнем кубковом матче
17:56 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Дуэль Абаскаля и Федотова не встанет на первый план в дерби «Спартак» - ЦСКА
17:44 · Россия. Премьер-лига
Шавло не верит, что «Спартак» купит игрока за 20 млн евро
17:41 · Россия. Премьер-лига
Орлов объяснил, почему из Мостового не получится хороший тренер 1
17:08 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Муса Барроу готов перейти в «Спартак»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о Николиче: «Для «Динамо» сейчас лучше варианта не найти»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Представители Фернандо: «Мы с радостью рассмотрим предложение от «Спартака»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Дерби «Спартак» - ЦСКА поставит рекорд посещаемости на «Открытие Арене» в 2023 году
16:17 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Дзюба пропустит игру с «Факелом»
16:04 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможном переходе Веры в «Локомотив»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Бердыев хотел сделать из «Сочи» «Нью-Васюки» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем