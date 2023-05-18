Гладилин: Дуэль Абаскаля и Федотова не встанет на первый план в дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о соперничестве наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля и рулевого ЦСКА Владимира Федотова. Напомним, во время очного противостояния в первом круге между специалистами произошел конфликт, который через некоторое время был успешно улажен.

«Я не думаю, что дуэль Абаскаля и Федотова станет на первый план перед очной игрой. Они только начали работать почти одновременно в команде. Абаскаль вообще очень молодой тренер, у Федотова тоже первый такой именитый клуб», — цитирует Гладилина Vprognoze.

Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.