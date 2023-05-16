Кузьмичёв оценил игру новых защитников «Спартака»

Бывший заместитель гендиректора столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв дал оценку двум зимним трансферам «красно-белых» в линию обороны. Речь идёт об парагвайце Алексисе Дуарте и португальце Томаше Тавареше.

«По Дуарте – полторы игры положительные, а остальные вызывают много вопросов. Мне этот трансфер удачным не кажется. Касаемо Тавареша, видно, что интересный парень, но ему надёжности не хватает», - цитирует Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, «Спартак» на данный момент борется за попадание в первую тройку РПЛ. У клуба 50 набранных очков и четвёртое место.

Бушманов допускает, что Дуарте просто ошибся при выборе команды