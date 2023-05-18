Литвинов рассказал, кто из легионеров «Спартака» лучше всех знает русский

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о самых общительных легионерах московского клуба.

Литвинов выделил сенегальского нападающего Кейта Бальде, который, по словам российского футболиста, постоянно шутит и подбадривает своих партнёров. Также полузащитник рассказал об успехах других иностранных игроков в освоении русского языка.

«Крис Мартинс уже очень хорошо разговаривает на русском. Он полиглот, шесть или семь языков в совершенстве. Тавареш уже много что понимает на русском. Если говоришь ему «право», «лево» — он понимает», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

При этом Литвинов подчеркнул, что сложнее остальных коммуникация с партнёрами даётся парагвайскому защитнику Алексису Дуарте, который не знает не только русского, но и английского языка.

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 21 мая против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.