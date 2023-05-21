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«Спартак» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

21 Мая 2023 • 16:00 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
ЦСКА Москва
1 2.90 X 3.50 2 2.55
перерыв

В 28-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Спартак Москва1:1ЦСКА Москва
 37'Медина Хесус (0:1)
(1:1) Промес Квинси43' 
Селихов АлександрХлусевич ДаниилЧернов НикитаДжикия ГеоргийТавареш ТомашЗиньковский АнтонЛитвинов РусланЗобнин РоманПромес КвинсиСоболев Александр СергеевичИгнатов Михаил
Запасные: Зорин ДаниилБальде Диао КейтаМаслов ПавелКлассен ЛеонМелёшин ПавелМозес ВикторНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрМартинс КристоферДуарте Алексис
Акинфеев ИгорьВиллиан РошаДивеев ИгорьМойзесГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторМедина ХесусОбляков ИванЗаболотный АнтонЧалов Фёдор
Запасные: Агапов ИльяЛукин МатвейЩенников ГеоргийКарраскаль ХорхеЗайнутдинов БактиёрКучаев КонстантинГлебов КириллНабабкин КириллТороп Владислав
21 мая. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Wetr123
21 Мая 2023 в 17:21
Очень неплохой матч, одно царапает- забивают импортные...
А кстати, ракеты и балет у нас по- прежнему впереди планеты всей или уже фсе?
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