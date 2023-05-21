«Спартак» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 28-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|37'Медина Хесус (0:1)
|(1:1) Промес Квинси43'
Селихов Александр•Хлусевич Даниил•Чернов Никита•Джикия Георгий•Тавареш Томаш•Зиньковский Антон•Литвинов Руслан•Зобнин Роман•Промес Квинси•Соболев Александр Сергеевич•Игнатов Михаил
21 мая. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
А кстати, ракеты и балет у нас по- прежнему впереди планеты всей или уже фсе?
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