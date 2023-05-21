Тошич: «Гайич и Зделар играют важную роль в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о выступлениях своих соотечественников Милана Гайича и Саши Зделара в составе «армейцев».

По мнению Тошича, сербские футболисты играют важную роль в московской команде, несмотря на то, что для них текущий сезон является первым в России.

«Это футболисты основного состава, которые регулярно играют и приносят пользу на поле. Рад, что в моей любимой команде играют сербы», — цитирует Тошича Sport24.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт сегодня, 21 мая, против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 27 матчах.