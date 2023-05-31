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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» пытается наказать «обидчика Соболева»

31 Мая 2023 • 23:35 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Московский «Спартак» передал в распоряжение КДК РФС некие дополнительные материалы по делу, главным результатом которого стала дисквалификация Александра Соболева. Ее москвичи уже не оспаривают, она принята так, как есть, но они надеются привлечь к ответственности также и оппонента Соболева - Виллиана Рошу.

Дело в том, что после игры Роша дал интервью своим соотечественникам, в котором, описывая эпизод на родном языке, назвал Соболева «клоуном». И сейчас «Спартак» надеется, что он будет наказан на два матча за такое, а для того, чтобы получить максимальное количество доводов «за и против», КДК привлечет к делу специалиста по португальскому языку, уточняет «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Виллиан Роша
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