«Спартак» пытается наказать «обидчика Соболева»

Московский «Спартак» передал в распоряжение КДК РФС некие дополнительные материалы по делу, главным результатом которого стала дисквалификация Александра Соболева. Ее москвичи уже не оспаривают, она принята так, как есть, но они надеются привлечь к ответственности также и оппонента Соболева - Виллиана Рошу.

Дело в том, что после игры Роша дал интервью своим соотечественникам, в котором, описывая эпизод на родном языке, назвал Соболева «клоуном». И сейчас «Спартак» надеется, что он будет наказан на два матча за такое, а для того, чтобы получить максимальное количество доводов «за и против», КДК привлечет к делу специалиста по португальскому языку, уточняет «РБ Спорт».