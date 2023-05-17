Непомнящий: «Четвёртое место для «Спартака» - не очень»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился своим взглядом на перспективы московского «Спартака». Он считает, что третье место в турнирной таблице сезона российского чемпионата станет для клуба хорошим окончанием сезона, в то время как четвертое, по мнению Непомнящего, будет хуже ожиданий.

- Попадание в тройку призеров будет хорошим результатом для Абаскаля. А вот четвертое место уже не очень, - цитирует слова Непомнящего Bobsoccer.ru.

Напомним, что до конца российского чемпионата еще три тура, московский клуба занимает как раз четвертое место и сыграет в воскресенье с ЦСКА.