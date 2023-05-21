Орлов назвал главные проблемы «Спартака» и ЦСКА в преддверии дерби

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился комментарием перед столичным дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

«В «Спартаке» есть футболисты, которые могут забить гол и создать момент. Но могут и грубо ошибиться. Вратари у них неуверенные. ЦСКА выглядит посолиднее. Они организованнее. Но есть проблема с центральными защитниками», — цитирует Орлова Sport24.

Эксперт считает, что защитник «армейцев» Игорь Дивеев пока смог подняться на высокий уровень, ему еще далеко до Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало игры запланировано на 16:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.