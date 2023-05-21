Промес: «ЦСКА провёл отличный матч, но мы сегодня были лучше»

Лучший футболист матча «Спартак» - ЦСКА (2:1) Квинси Промес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Дерби получилось достаточно эмоциональным и достаточно нервным, было несколько неочевидных судейских решений. Второй тайм получился куда более эмоциональным, нежели первая часть встречи.

- Мы уходили на перерыв при счете 1:1, действительно, второй тайм получился немножко другим. Хочу сказать, что ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч, но это дерби, это нормально. Теперь здорово, что болельщики увидят интригу в борьбе за второе место.

- Сложилось впечатление, что «Спартак» более уверенно себя чувствовал в игре 10 на 10.

- Да, возможно, когда по 10 человек у каждой команды, побольше пространства. Но в первую очередь, я счастлив, что мы взяли три очка.