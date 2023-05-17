Первак: Абаскаль не умеет работать с большими сборами, но кто сейчас может справиться с таким неуправляемым монстром, как «Спартак»?

Бывший сотрудник «Спартака» Юрий Первак оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. По мнению функционера, в первой половине сезона «Спартак» выступал успешно, потому что Абаскаль мотивировал команду, а сейчас он осторожничает.

«Каррера так же начинал. Я бы не стал говорить, что повлияло продление контракта Абаскаля. Думаю, Абаскаль просто не умеет работать с такими большими сборами и такой большой паузой. Ну, а кто вообще сейчас может справиться со «Спартаком», с этим неуправляемым монстром?» — заявил Первак порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, «Спартак» вышел с зимней паузы на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, но после 27 туров команда Абаскаля располагается на четвертой позиции, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на четыре очка.