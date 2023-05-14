Первый тренер Чалова: Фёдор проводит успешный сезон, ЦСКА пора завоевать Кубок

Павел Коваль, первый тренер форварда ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал высокую результативность футболиста в текущем сезоне.

«Фёдор проводит успешный сезон. Федя молодой парень, у него как раз рассвет сил. Он справится с плотным графиком. Но все равно волнуюсь. Хочется, чтобы ЦСКА занял второе место и выиграл Кубок. Пора уже!» — заявил Коваль Sport24.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 21 забитый мяч и 5 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.

После 27 туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Отрыв от идущего на третьем месте «Ростова» составляет четыре балла.