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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «У меня есть ощущение, что благодаря своему духу «Спартак» победит ЦСКА»

21 Мая 2023 • 14:15 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.75 X 3.50 2 2.65
Через 1 ч. 13 мин.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

Ветеран согласился с тем, что прямо сейчас «армейцы» выглядят более выстроенной командой, нежели «Спартак». Однако, как считает Ловчев, «красно-белые» сумеют показать характер и добиться победы над принципиальным соперником.

«У меня есть ощущение, что «Спартак» благодаря своему духу сыграет на максимуме, избежит серьёзных ошибок в обороне и победит. Тем более, что для «красно-белых» это последний шанс остаться в борьбе за второе место в чемпионате. Забьют, уверен, обе команды, но «Спартак» – на мяч больше – 2:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. Отметим, что игра этих команд в первом круге завершилась с ничейным счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Ловчев
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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