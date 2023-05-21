ЦСКА проиграл в РПЛ впервые с 5 марта

ЦСКА в воскресенье вечером огорчил армию своих болельщиков. Команда Владимира Федотова первой забила, но проиграла гостевое дерби против «Спартака» с результатом 1:2.

Для ЦСКА это первое поражение в чемпионате России с 5 марта. Тогда «армейцы» уступили в гостях у «Сочи» (0:2). Серия команды Федотова без поражений в Премьер-лиге в итоге составила девять матчей. Восемь из них были выиграны, а ещё один завершился вничью.

ЦСКА остаётся на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиге, но «Спартак» теперь приблизился к «армейцам» вплотную. Впереди у команды Федотова матчи против «Краснодара» (27 мая) и «Ростова» (3 июня).