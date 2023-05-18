Гришин: «ЦСКА вышел на оптимальную мощность»

Александр Гришин, бывший игрок московского ЦСКА полагает, что столичный армейцы прямо сейчас вышли на стадию оптимальной мощности. Дело в том, что команда не проигрывает уже на протяжении 13 официальных матчей, а в последний раз подопечные Владимира Федотова уступали на данный момент «Сочи» (0:2) - это случилось в 18 туре РПЛ сразу после зимней паузы.

«Полагаю, ЦСКА вышел на оптимальную мощность. Наряду с «Зенитом» у них самая мощная и стабильная игра в чемпионате России. А поражение от «Сочи» 5 марта и то было не обязательным, там просто соперник сыграл длинными забросами – ЦСКА с ними справиться не смог», - цитирует Гришина «Матч ТВ».

В грядущем, 28-м туре РПЛ армейский клуб отправится в гости к принципиальному сопернику – «Спартаку». Команды борются за серебро чемпионата России.

Колосков: ЦСКА выглядит увереннее «Спартака»