Литвинов рассказал, какие действующие российские игроки являются для него примером

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал игроков-соотечественников, которые являются для него примером в современном футболе. Это два «легионера» сборной России – Алексей Миранчук («Торино») и Александр Головин, один из лидеров и старожилов сегодняшнего «Монако».

«В футболе возможно всё, если стараться. У нас Миранчук в чемпионате Италии забивает и раздаёт ассисты, как и Саша Головин в «Монако». Вот они для меня – примеры», - цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук проводит сезон в «Торино» на правах аренды, а Головин выступает за «Монако» уже с лета 2018 года.

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