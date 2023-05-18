Игрок «Спартака» Литвинов высказался о трансфере в Европу

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался насчет возможного переезда в один из европейских чемпионатов.

«У каждого футболиста есть мечта поиграть в сильнейшем чемпионате. Я слежу за английским, за испанским. Надеюсь, что все наладится и возможности переехать в Европу появятся», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Руслан является воспитанником футбольной академии «Спартака». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник сыграл 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Его стоимость оценивается в четыре миллиона евро.