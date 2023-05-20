Мендес — о дерби со «Спартаком»: «Думаю, будет красивое зрелище для болельщиков»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

«Спартак» — сложный соперник, у них достаточно хорошие игроки. Но нам надо показать свою игру. Думаю, будет красивое зрелище для болельщиков», — приводит слова Мендеса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 23-летний чилиец принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну голевую передачу.

Встреча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА состоится завтра, 21 мая. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.