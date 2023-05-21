Абаскаль: Жест Соболева? Если такое повторится, человек не будет играть

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об удалении нападающего столичного клуба Александра Соболева на 69-й минуте матча против ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что форвард получил красную карточку за то, что приложил руки к паху в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Испанский специалист отметил, что, если такое повторится, то человек будет сидеть на замене, ведь прежде всего это уважение и воспитание.

«Это не теннис, не атлетика, где каждый сам за себя. Тут каждый играет в команде. Это уже случилось второй раз, Мартинс тоже был наказан за свое поведение в прошлом. Если это будет повторяться, то они будут смотреть футбол на скамейке», - приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».