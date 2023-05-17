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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков: ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком»

17 Мая 2023 • 17:24 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

«Ожидания перед дерби максимально боевые! Настроены только побеждать, а другого и быть не может. В чем сейчас главная сила «Спартака»? Не знаю, честно. Будет видно в воскресенье. Еще разберем их игру», — приводит слова Облякова «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет восемь ассистов.

Встреча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая. Начало игры запланировано на 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Иван Обляков
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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