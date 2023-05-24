Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дисквалификации спартаковского нападающего Александра Соболева и оправдании защитника ЦСКА Виллиана Роши.

- Сегодня прошло заседание КДК РФС, где было решено отменить удаление Роши за непристойный жест. Как вы это оцениваете?

- Все правильно, что карточку отменили. Грамотное решение КДК. Но мне не понравилось решение комиссии по Соболеву.

- Его наказали на 4 матча. Считаете, этого недостаточно?

- Нет. Очень мало. Ему надо было игр 10 дать дисквалификации. Все прекрасно видели его неприличный жест: трибуны, телезрители. Несколько раз показали повторы. Что это за безобразие такое? Его вообще можно было дисквалифицировать пожизненно за это.

- Считаете, надо ломать карьеру игроку за такой жест?

- А что делать? Это непристойно. Если за границей палец показал – дисквалифицируют к чертовой матери. А здесь все прекрасно все видели. Как минимум 10 игр дисквалификации надо было давать. Но КДК пошел на поводу у каких-то серьезных ребят. Может, были какие-то оправдательные моменты. Но его даже не оштрафовали.

- Соболев сказал, что Роша его провоцировал.

- Мало ли кто его провоцировал. Можно что угодно наговорить сейчас. Пусть покажет на видео, где Роша его провоцировал. Тогда я соглашусь. А говорить голословно, так не делается.

- По факту получается, что Роша тоже продемонстрировал тот же жест, и вся страна это видела. Пусть у него и не было оскорбительного умысла. Получатся, что одному можно показывать, а другому нельзя, и все дело в контексте?

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- Он показал жест боковому судье. А лайнсмен никак не отреагировал на просьбу Роши обратить внимание на жест Соболева. Он наоборот доложил Карасёву, что Роша продемонстрировал этот жест. Это вообще преступление со стороны бокового судьи. Всю эту бригаду нужно дисквалифицировать.

- Карасёв не получил назначение на следующий тур.

- Правильно. Его не то, что на следующий тур, до конца сезона надо было дисквалифицировать и на следующие полсезона. Он изуродовал всю игру.

- Считаете, эти удаления оказали сильное влияние на игру команд? Можно сказать, что ЦСКА проиграл вследствие удаления Роши?

- Конечно, это повлияло. Пострадала оборона ЦСКА, и в конце матча команда получила одиннадцатиметровый удар.

- Можно ли назвать Соболева одним из самых недисциплинированных игроков нашего чемпионата?

- Он обнаглел. Его надо было пожизненно наказать, чтобы он почувствовал меру. Они богатые стали и плевали на все. Миллионы получают за год. Это воспитание. Мне интересно, откуда он родом. Это имеет большое значение: где он родился, воспитывался, кто родители.

- Соболев извинился. Думаете, это искренние раскаяния?

- Это все ерунда. Ему порекомендовали извиниться. Не думаю, что это искренне. Я в это не верю. Он очень наглый.

Елена Григорьевская