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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Облякова – восемь голов в сезоне РПЛ, ранее он никогда не забивал больше четырёх

13 Мая 2023 • 21:43 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков сегодня забил гол в ворота аутсайдера РПЛ, «Торпедо». Этот мяч стал для Облякова восьмым в текущем сезоне РПЛ, шесть их них он оформил весной.

Как сообщает Opta, столько голов этот молодой полузащитник не забивал за один сезон на протяжении всей карьеры. Максимум на счету Облякова было четыре забитых гола в отдельно взятом сезоне РПЛ.

Напомним, что благодаря разгромной победе над «Торпедо» ЦСКА продолжает занимать вторую строчку в чемпионате России. У армейцев 54 набранных очка после 27 сыгранных матчей.

ЦСКА взял реванш у «Торпедо», закрепился на втором месте и оформил вылет «автозаводцев»

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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