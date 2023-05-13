У Облякова – восемь голов в сезоне РПЛ, ранее он никогда не забивал больше четырёх

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков сегодня забил гол в ворота аутсайдера РПЛ, «Торпедо». Этот мяч стал для Облякова восьмым в текущем сезоне РПЛ, шесть их них он оформил весной.

Как сообщает Opta, столько голов этот молодой полузащитник не забивал за один сезон на протяжении всей карьеры. Максимум на счету Облякова было четыре забитых гола в отдельно взятом сезоне РПЛ.

Напомним, что благодаря разгромной победе над «Торпедо» ЦСКА продолжает занимать вторую строчку в чемпионате России. У армейцев 54 набранных очка после 27 сыгранных матчей.

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