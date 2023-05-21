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Федун: Любая победа над ЦСКА — это радость

21 Мая 2023 • 19:08 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе столичного клуба над ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что любая победа над «армейцами» является радостью для него тем более, когда решается судьба медалей.

«Как же я могу не верить, что «Спартак» поборется за второе место? Разрыв всего одно очко, а у ЦСКА ещё две сложные игры впереди. Всё решится на поле», - приводит слова Федуна «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса и сократил преимущество от ЦСКА до одного очка за два тура до конца чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Леонид Федун
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