Федун: Любая победа над ЦСКА — это радость

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе столичного клуба над ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что любая победа над «армейцами» является радостью для него тем более, когда решается судьба медалей.

«Как же я могу не верить, что «Спартак» поборется за второе место? Разрыв всего одно очко, а у ЦСКА ещё две сложные игры впереди. Всё решится на поле», - приводит слова Федуна «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса и сократил преимущество от ЦСКА до одного очка за два тура до конца чемпионата.