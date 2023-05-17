Непомнящий ставит на ЦСКА

Центральным матчем очередного, двадцать восьмого тура российского чемпионата станет встреча между ЦСКА и московским «Спартаком». Известный специалист Валерий Непомнящий считает, что у ЦСКА в настоящий момент больше шансов на успех - во-первых, команда набрала ход сама по себе, а во-вторых, в определенный кризис угодил сам «Спартак».

- На данный момент для меня однозначный фаворит – ЦСКА. У команды стабилизировались состав и игра, да и психологическое состояние у неё лучше, чем у соперника, - цитирует слова Непомнящего Bobsoccer.ru.

Центральный матч тура состоится в воскресенье, 21 мая.