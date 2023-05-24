Пономарёв: «Мало Соболеву дали, надо было его на 10 матчей дисквалифицировать»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на дисквалификацию форварда «Спартака» Александра Соболева. Нападающий «красно-белых» пропустит четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Мало Соболеву дали, да и еще и без денежного штрафа. Все же видели, что он сделал! Это безобразие показали на экране! Думаю, надо было его на 10 матчей дисквалифицировать. Хуже уже нельзя придумать поступка», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Соболева 15 забитых мячей и 9 результативных передач в 32 матчах с учетом всех турниров.