Колосков: ЦСКА выглядит увереннее «Спартака»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби «Спартак» - ЦСКА.

«Ожидаю матч двух команд с огромным желанием победить. В дерби по-другому не бывает. По последним матчам, ЦСКА выглядит гораздо увереннее, чем «Спартак». Но в одной конкретно взятой игре может случиться все, что угодно», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Как считает функционер, дерби «Спартака» и ЦСКА является украшением чемпионата, в их очном противостоянии будут разыграны серебряные медали РПЛ.

На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Команда Гильермо Абаскаля идет на четвертой строчке, имея в своей копилке 50 баллов.

Встреча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.