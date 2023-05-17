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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Спартак» - команда артистов»

17 Мая 2023 • 18:06 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

За три тура до конца сезона московский «Спартак» выпал из первой тройки в турнирной таблице РПЛ. Известный советский и российский специалист Валерий Непомнящий не удивлен этим - он считает, что команда так и не стала стабильной даже при новом тренере Гильермо Абаскале.

- Такого слова я не употреблял бы. Просто то его озаряет, то он гаснет. То готовы порвать «Зенит», то вдруг не справляются с «Химками». «Спартак» еще в советские времена был таким. Команда артистов – то посетит вдохновение, то нет, - цитирует слова Непомнящего Bobsoccer.ru.

В двадцать восьмом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с ЦСКА, это случится в воскресенье, 21 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Непомнящий
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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