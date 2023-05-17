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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы из Азии и Ближнего Востока интересуются нападающим «Спартака» Николсоном

17 Мая 2023 • 11:20 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может покинуть московский клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Metaratings, некоторые азиатские и ближневосточные клубы рассчитывают взять ямайского футболиста в аренду с правом последующего выкупа. При этом отмечается, что Тим Мешедер, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, настаивает на полноценной продаже Николсона.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл за «красно-белых» 26 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 6,5 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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