Федотов: «Спартак» опасен всегда, особенно раненный «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Вопрос про спартаковскую угадайку. Каждый раз меняются тренеры, схемы, расположение игроков. Есть предположение, как сыграет «Спартак»?

- Игра футбол - 11 на 11, а остальное всё уже… Мы посмотрели много матчей, и в три центральных, и в 4-3-3, и в 4-4-2. В принципе, готовы к любым неожиданностям и понимаем, как соперник будет действовать.

- Какой «Спартак» вам самый опасный, при какой схеме?

- «Спартак» опасен всегда. При любой схеме. Особенно раненный «Спартак». Мы же слышали, как они одним матчем хотят спасти сезон. Это дерби всея Руси, наверное, это само за себя говорит.

- В таких матчах не всегда работают статистика и расклады до игры, составы и так далее. В одном матче может произойти что угодно. Как удается так адаптировать иностранцев? У вас вся пятерка иностранцев играет в отличие от соперника.

- Какие иностранцы? Это семья, команда. Я языковый барьер никогда не считал. Язык футбола интернационален. Я думаю, что хорошие теплые справедливые отношения. Мы ищем критерии, чтобы человек мог на футбольном поле полностью отдаваться.

- По стартовому составу ЦСКА были ли какие-то вопросы? Вижу, что он стабилизировался. Возникали ли варианты?

- Вы сами на все вопросы ответили. Все ясно и понятно.

- Что скажете по присутствию Джикии в составе соперника? Потому что, возможно, для вас это был сюрприз. Как это меняет ваш план?

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- В эпоху таких коммуникаций хорошо развитых разведка доложила, что Джикия готовится к нам. Был матч с «Химками», там его поберегли, дали еще время на полное восстановление и набор кондиций. То же касается Романа Зобнина.

- Можно сказать, что вы тоже пробили состав «Спартака»?

- Да. Где-то прозвучало.

- Абаскаль обещает достаточно интенсивную игру, в прессинг. Как собирается играть ЦСКА в плане инициативности? Команда уже на втором месте, поэтому ничья - удобоваримый результат?

- Да нет, с такими мыслями мы не выходим. «Спартак» по-другому не играл. Есть статистика, команда хорошо прессингует и контрпрессингует, мы к этому готовы. Будем искать лазейки, использовать свои сильные качества, чтобы уйти из-под этого прессинга и воспользоваться тем пространством, которое будет появляться.