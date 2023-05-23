Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак»: «Травля Соболева неприемлема»

23 Мая 2023 • 16:55 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу ситуации с удалением Александра Соболева.

По словам Зеленова, клуб сейчас готовится к заседанию КДК РФС, намереваясь предоставить все материалы. В то же время «Спартак» призывает не нагнетать ситуацию.

«Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», - сказал Зеленов журналистам.

Напомним, что Соболев был удалён в дерби с ЦСКА за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес Виллиана Роши.

«Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби Москвы со счётом 2:1.

«Спартак» предоставит видео КДК, где Роша первым показал неприличный жест Соболеву

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Дмитрий Зеленов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Юбор
23 Мая 2023 в 18:03
Травить не надо, дисквалифицировать пожизненно и забыть.
Южный201
23 Мая 2023 в 17:42
Раньше нужно было дельфина воспитывать...
kostet
23 Мая 2023 в 17:10
Подскажите, а в какую инстанцию обратиться, чтобы люди пришедшие на матч не видели преступника Промеса? Мне просто не понятно почему Кокорин и Мамаев отсидели, Дани Алвес сидит,а это животное бегает, и гнилой клуб его еще преподносит, как легенду.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» трижды в сезоне проиграл с разницей в минимум четыре мяча
18:17 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Я нужен «Спартаку», а «Спартак» нужен мне
18:15 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» прокомментировал увольнение Юрана
17:45 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: С Йокановичем «Динамо» обыграло четыре гранда
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Ростов» выдохся, исчерпан весь внутренний ресурс»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци заявил, что Промес и Малком — игроки одного уровня
17:13 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв не исключил, что Слуцкий возглавит «Сочи»
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» выкупил Оганесяна у «Спартака»
16:55 · Россия. Премьер-лига
«Спартак»: «Травля Соболева неприемлема» 3
16:40 · Россия. Премьер-лига
Кокорин оскорбил фаната за комментарий в соцсети 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит, что Талалаев вернёт «Химки» в РПЛ
16:30 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский прояснил скрытую причину поведения Соболева в дерби 1
16:23 · Россия. Премьер-лига
Умяров рассказал, когда вернётся на поле
16:21 · Россия. Премьер-лига
ЭСК рассмотрит четыре момента матча «Спартака» - ЦСКА
16:14 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Зенит» хорошо укомплектован, но если уедут бразильцы, другим командам станет полегче
Все новости
Рекомендуем