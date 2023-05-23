«Спартак»: «Травля Соболева неприемлема»

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу ситуации с удалением Александра Соболева.

По словам Зеленова, клуб сейчас готовится к заседанию КДК РФС, намереваясь предоставить все материалы. В то же время «Спартак» призывает не нагнетать ситуацию.

«Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», - сказал Зеленов журналистам.

Напомним, что Соболев был удалён в дерби с ЦСКА за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес Виллиана Роши.

«Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби Москвы со счётом 2:1.

«Спартак» предоставит видео КДК, где Роша первым показал неприличный жест Соболеву