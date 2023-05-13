ЦСКА выдал лучший отрезок в РПЛ со времён Слуцкого

Московский ЦСКА продолжает великолепную серию игр в Российской премьер-лиге. Так, за последние девять туров национального чемпионата армейцы потеряли всего лишь два очка. Это случилось в ничейном матче дома против «Локомотива» (1:1).

Как уточняют аналитики Opta Sports, такой успешной серии у «красно-синих» не было семь лет – с 2016 года, когда команду тренировал ещё Леонид Слуцкий.

Напомним, что последнее поражение на данный момент ЦСКА терпел 5 марта – в 18-м туре армейцы неожиданно проиграли «Сочи» Курбана Бердыева, 0:2. С тех пор команда Владимира Федотова не знает поражений свыше двух месяцев – как в РПЛ, так и в Кубке России.

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