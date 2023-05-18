Турецкий журналист: «Ни один топ-клуб Турции не возьмёт Мозеса»

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме полагает, что полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу не место в турецкой Суперлиге.

«Полагаю, никакой топ-клуб Турции не возьмет его к себе. Также я не слышал и об интересе к нему от клубов с середины таблицы», - признался Дикме корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Ранее представитель совета директоров «Фенербахче» заявил, что у его клуба нет планов подписания новых игроков на позицию Мозеса.

Напомним, Виктор Мозес является игроком «красно-белых» с лета 2021 года, однако в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем практически не играет.