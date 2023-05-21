Тарханов: «Возможно, игра с ЦСКА — самая важная для «Спартака» в этом сезоне»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Специалист назвал предстоящую встречу самой важной для «красно-белых», после которой в клубе может поменяться очень многое.

«ЦСКА идёт увереннее в весенней части, чем «Спартак». Очевидно, что Абаскаль испытывает некоторые проблемы, а Федотов, наоборот, наладил игру. Возможно, это самая важная игра «Спартака» в этом сезоне», — цитирует Тарханова Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая, в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» опережают «красно-белых» в турнирной таблице чемпионата России на четыре очка.