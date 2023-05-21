Центральный матч 28-го тура Премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА становится скандальным сразу по нескольким причинам. В первом тайме Михаил Игнатов открыл счет в поединке, но судьи отменили гол из-за офсайда. Не исключено, что никакого вне игры там не было в помине.

Еще один спорный момент случился в середине второго тайма. После борьбы в штрафной ЦСКА форвард хозяев Александр Соболев показал неприличный жест Виллиану Роше и получил красную карточку. Аналогично был наказан его оппонент, яростно призывавший арбитров смотреть повторы инцидента. Также он повторил жест Соболева.

Как это было, сморите в видеоролике. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.