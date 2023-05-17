Гладилин: «Карасёв — один из лучших арбитров в России, зря говорят, что судейство может повлиять на исход дерби»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Сергея Карасёва главным арбитром матча 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

Ветеран считает, что все российские арбитры судят хорошо, а Карасёв — один из лучших в своём деле, поэтому беспокоиться на этот счёт не стоит.

«Карасёв — один из лучших арбитров в России, опыт у него огромный. Его авторитет и знания не позволят ему подписаться под какие-то варианты, не связанные с футболом. Зря говорят, что судейство может повлиять на исход дерби», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая четвёртых «красно-белых» на четыре очка.