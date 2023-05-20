Кузьмичёв раскритиковал решение «Спартака» не возрождать вторую команду

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о том, что «Спартак» не планирует возрождать вторую команду.

«Решение не возрождать «Спартак-2» абсолютно недальновидное. Если действительно руководство «Спартака» приняло такое решение, то оно неправильное. Приоритеты неправильные у «Спартака». Молодые ребята без второй команды не смогут пройти соответствующую подготовку», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак-2» был возрожден в 2013 году, но в мае 2022 года руководство приняло решение закрыть клуб из-за сокращения бюджета.

Лучшим результатом второй команды было пятое место в Первой лиге в сезоне 2015/16.

«Спартак-2» вряд ли возродится