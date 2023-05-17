Врач ЦСКА рассказал о состоянии игроков перед дерби со «Спартаком»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов ответил на вопрос о состоянии футболистов перед матчем со «Спартаком».

«Все футболисты, которые были в заявке ЦСКА на игру с «Торпедо», готовятся к матчу со «Спартаком» в общей группе. Новых травмированных нет», — приводит слова Безуглова Sport24.

Отметим, что восстанавливаться от травмы продолжает защитник команды Бактиёр Зайнутдинов, который не появлялся на поле уже один месяц.

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА состоится 21 мая в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.